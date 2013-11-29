Президент Франції "з повагою" поставився до рішення України призупинити асоціацію

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на початку зустрічі у Вільнюсі Янукович наголосив на важливості поглиблення двосторонньої співпраці між країнами. У цьому контексті Президент підкреслив необхідність контактів на високому рівні між Україною та Францією. «Пропоную, щоб ми з вами започаткували цю роботу», - сказав глава держави.

Янукович запросив Олланда відвідати Україну з візитом та оглянути будівництво нового об’єкта «Укриття», який споруджується над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС французькими спеціалістами.

На тему: Після вільнюського саміту президент Польщі відвідає Україну

Гарним прикладом співробітництва між Україною та Францією, на переконання Президента, також може стати створення міжнародного Центру ядерної безпеки на базі Чорнобильської атомної електростанції.

Говорячи про зовнішню політику нашої держави, Янукович запевнив Олланда у незмінності євроінтеграційних прагнень України.

Президент Франції, у свою чергу, зазначив, що з повагою ставиться до рішення України щодо призупинення підписання Угоди про асоціацію та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. За його словами, в цих питаннях необхідно «все зважити, враховуючи економічну ситуацію в Україні», повідомляє прес-служба Президента України.