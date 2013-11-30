«Беркут» бив людей і за 400 метрів від Майдану Незалежності (відео)

Бійці «беркуту» після розгону Євромайдану наздоганяли і били людей і на великій відстані від Майдану Незалежності.

Як повідомляє Радіо Свобода, про це свідчать записи з камер спостереження на Хрещатику, 19а (будівля входу у метро, станція «Хрещатик»). Ця будівля знаходиться на відстані близько 400 метрів від Майдану Незалежності.

Запис свідчить про те, що «беркут» вже закінчивши розгін, продовжує ловити і бити людей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 4-ої ранку бійці спецпідрозділу «беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. За даними ВВС, десятки людей побито, серед них багато студентів - як дівчат, так і чоловіків.

На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці ”беркуту” витісняють людей з-під монументу Незалежності, при цьому б`ючи їх кийками. Декого продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей із закривавленими обличчями.

За словами кореспондента ВВС Україна, зранку Майдан Незалежності очепили представники спецпідрозділів, робітники комунальних служб змивали кров з тротуарів.