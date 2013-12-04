Попов висловив співчуття постраждалим на акціях протесту

Про це він заявив під час апаратної наради, яка відбулася в середу, 4 грудня, у приміщенні Печерської райдержадміністрації.

«Я хочу висловити співчуття всім тим, хто постраждав у масових акціях, зокрема в ніч з п'ятниці на суботу, 30 листопада. Оцінку події дав Президент України, і я її повністю поділяю. Зараз триває слідство Генеральної прокуратури. Найближчим часом будуть дані персональні оцінки і покарані винні в цій ситуації», – підкреслив Олександр Попов.

Говорячи про вимушене сусідство чиновників КМДА з учасниками акцій протесту, які зайняли перші поверхи мерії, голова КМДА запевнив, що робитиме все необхідне, щоб уникнути силового вирішення проблеми. Зокрема, для спільного пошуку прийнятного для всіх сторін варіанта вирішення проблеми керівництво КМДА уповноважило своїх співробітників на чолі з радником голови КМДА Олександром Мазурчаком провести необхідні переговори з мітингувальниками, які перебувають в будівлі Київської мерії.

Сторони повинні прийти до взаєморозуміння, заявив Олександр Попов. Адже всі однаково зацікавлені в тому, щоб функціонування міської інфраструктури столиці не припинялося ні на мить. Щоб працювали дитячі садки, навчальні, медичні та всі інші заклади та установи, щоб люди своєчасно отримували заробітну плату і пенсію. Потрібно створити такі умови, щоб всі кияни та гості міста могли безпечно почувати себе, перебуваючи в столиці, і демонструвати свою громадянську позицію, не порушуючи чинного законодавства.