Головний міліціонер Києва заперечує свою відставку

Про це він повідомив після допиту в Генпрокуратурі, повідомляє ТСН.

Там розслідується справа щодо перевищення повноважень правоохоронцями в ніч проти 30 листопада на Майдані Незалежності.

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За словами Коряка, він іще не написав заяви про звільнення, але на нараді з міністром внутрішніх справ запропонував прийняти його відставку.

Головний міліціонер столиці наголосив, що відповів на всі запитання слідчого, а дії "беркутівців" назвав занадто жорстокими.

"Ми зараз розбиралися, я відповідав на питання слідчого. Я думаю, там дійсно є занадто таке потужне застосування спецзасобів, можливо, можна було обійтись і меншими силами, як то кажуть. Зараз це питання вивчається, буде надана оцінка усім, хто там був, і керівникам, і мені у тому числі", - пояснив Коряк.

Раніше повідомлялося, що за побиття активістів Євромайдану відносно "беркутівців" відкрито кримінальне провадження.