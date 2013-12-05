Стали відомі прізвища та домашні адреси "беркутівців", які били людей під АП — опозиція

Про це він сказав в ефірі телеканалу ТВі, пише Gazeta.ua.

"Я завтра, як голова комітету, збираю позачергове засідання. Хочу бачити представників Генпрокуратури, УМВС, щоби вони дали реальну оцінку тому, що нині відбувається", - зазначив Пацкан.

За його словами, зараз почалося оприлюднення імен тих "беркутівців", які катували людей.

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"У громадських активістів, в опозиції є вже всі дані про тих керівників підрозділів. Є адреси домашні. Дістати їх – не проблема", - наголосив нардеп.

Водночас він поцікавився, як потім цим силовикам повертатися до своїх домівок і дивитися в очі рідним.

"Ми не хочемо, аби в тих "беркутівців" були проблеми вдома. Але за свої злочини вони мають нести покарання", – резюмував Пацкан.

Нагадаємо, лідер ВО "Батьківщина" Арсеній Яценюк повідомив, що портрети та адреси суддів Гайдука С.В., Малiновської В.М. та Гриньковської Н.Ю., які засудили затриманих активістів, висітимуть по всьому Києву.