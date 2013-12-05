Гриценко заявив, що має записи радіоповідомлень Беркуту під час розгону Євромайдану

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"І в Беркуті є порядні люди...

Цієї ночі мені передали записи радіообміну командирів Беркуту під час нічного штурму Майдану 30 листопада. Із радіообміну ясно, що це був завчасно спланований напад, з чіткою координацією дій окремих груп спецпідрозділу. Команди, доповіді, характерні голоси - все це може допомогти слідству відтворити картину злочину, визначити поіменно керівників і окремих виконавців злочинного наказу", - заявив Гриценко.

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За його словами, хоча він і не має довіри до Генеральної прокуратури, однак надішле Вікторові Пшонці копії файлів.

"Для слідчих прокуратури: записи я отримав від невідомої людини; від невідомої, але порядної людини: отак і вказуйте у своїх протоколах - тоді я їх підпишу", - додав Гриценко.

Нагадаємо, зранку 30 листопада Беркут жорстоко розігнав Євромайдан, тому що той нібито заважав встановленню новорічної ялинки. Багато людей було травмовано. Даний факт викликав новий спалах масових акцій протесту.