Гриценко заявив, що має записи радіоповідомлень Беркуту під час розгону Євромайдану
Нардеп Анатолій Гриценко повідомив, що йому передали записи радіообміну командирів Беркуту під час нічного штурму Майдану 30 листопада
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"І в Беркуті є порядні люди...
Цієї ночі мені передали записи радіообміну командирів Беркуту під час нічного штурму Майдану 30 листопада. Із радіообміну ясно, що це був завчасно спланований напад, з чіткою координацією дій окремих груп спецпідрозділу. Команди, доповіді, характерні голоси - все це може допомогти слідству відтворити картину злочину, визначити поіменно керівників і окремих виконавців злочинного наказу", - заявив Гриценко.
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За його словами, хоча він і не має довіри до Генеральної прокуратури, однак надішле Вікторові Пшонці копії файлів.
"Для слідчих прокуратури: записи я отримав від невідомої людини; від невідомої, але порядної людини: отак і вказуйте у своїх протоколах - тоді я їх підпишу", - додав Гриценко.
Нагадаємо, зранку 30 листопада Беркут жорстоко розігнав Євромайдан, тому що той нібито заважав встановленню новорічної ялинки. Багато людей було травмовано. Даний факт викликав новий спалах масових акцій протесту.