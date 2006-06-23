Мер Києва заборонив продавати горілку на Хрещатику

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив терміново підготувати розпорядження про заборону на продаж міцних алкогольних напоїв на Хрещатику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час засідання розширеної колегії Київської міської державної адміністрації з питань профілактики в Києві наркоманії і алкоголізму, а також венеричних захворювань.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, його жахає те, що киян споюють, і в місті дуже широко поширені наркотики. «Мені негайно потрібні реальні кроки, щоб ми боролися з наркоманією і алкоголізмом… Нам треба припинити торгівлю спиртними напоями, хоча б на Хрещатику, не ганьбити Україну. Це негайне розпорядження! А найголовніше – негайно припинити торгівлю горілкою прямо на Хрещатику. Хай торгують в інших місцях, подалі від центру», - наголосив він.

Також Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ дав розпорядження найближчим часом організувати в мерії «гарячу» телефонну лінію, по якій громадяни міста можуть розповісти про те, в яких квартирах виробляють наркотики, і які у них є пропозиції щодо боротьби з їх розповсюдженням. «У нас є свої можливості. «Гаряча» лінія повинна працювати. Я прошу людей – телефонуйте, розповідайте, де хто торгує наркотиками, де квартири, в яких вариться мак… Нам негайно потрібен телефон довіри для реагування на торгівлю наркотиками. Я даю розпорядження встановити такий телефон у Київській міській адміністрації», - сказав він.

На засіданні колегії КМДА мер Києва заявив, що незадоволений роботою начальника Головного управління охорони здоров`я і медичного забезпечення міськадміністрації Романа МАКОМЕЛА, який виступав з доповіддю, і доручив йому протягом найближчих трьох днів надати новий план боротьби з наркоманією і алкоголізмом у столиці, в іншому ж випадку - готувати заяву про відставку. «Ви за три дні мені напишіть (план змін у роботі управління – УНІАН) або у відставку підете. З такою боротьбою з алкоголізмом і наркоманією ми далеко не підемо. Я киян перетворювати в алкоголіків, наркоманів не збираюся», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Після засідання в інтерв`ю журналістам мер Києва повідомив, що планує найближчим часом провести громадські слухання з питання продажу на центральній вулиці столиці слабоалкогольних напоїв. Водночас він зазначив, що розпорядження не заборонятиме продавати спиртні напої в барах і ресторанах на центральній вулиці міста.