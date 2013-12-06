Азаров готовий повідвозити мітингувальників додому

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров в інтерв`ю іноземним ЗМІ.

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«Я хотів би звичайно звернутися, до наших учасників вуличних акцій: у мене є такі сигнали, що люди не можуть виїхати додому. Наприклад, привезли їх до Києва, а грошей повернутися назад вони не мають. Ми готові виділити певні кошти і допомогти всім тим, хто хоче поїхати додому, повернутися в свої сім`ї, продовжити, якщо вони десь працюють, свою роботу, якщо вони навчаються - продовжити навчання. Уряд готовий розглянути ці питання і виділити необхідні кошти» , - сказав Азаров.

Він зазначив, що уряд вирішить, куди можна буде подавати відповідні заяви.