Міст між США та Канадою засвітили кольорами України на підтримку Євромайдану (фото)

У світі пройшла ще одна акція солідарності із українцями, що мітингують на підтримку євроінтеграції, - цього разу жовто-блакитними кольорами засвітився міст, що з’єднує США та Канаду.

Про це повідомляє Медіа-портал української діаспори VIDIA.

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«Peace Bridge між містом Баффало штату Нью-Йорк та містечком Форт Ері канадської провінції Онтаріо став жовто блакитним», - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у польському Кельце жовто-блакитними прапорами прикрасили центральну вулицю та головну площу міста, у Вроцлаві блакитним та жовтим засвітився стадіон, а у Варшаві – найвищий будинок – Палац культури і спорту.