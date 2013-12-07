Саакашвілі про відносини Україна-Грузія: Якщо ми не візьмемося за руки - Путін з нами розправиться

Екс-президент Грузії Саакашвілі заявляє, що Україна і Грузія мають об'єднатися на європейському шляху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Саакашвілі заявив під час брифінгу в Будинку профспілок, де розташовується Штаб національного спротиву.

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«Ми тут не для того, аби підтримати конкретного політика чи політичну силу. Хоча нас пов'язують партнерські відносини з деякими партіями. Але ми тут для того, аби виявити і висловити свою солідарність українському народу, тій молоді, яка хоче кращого майбутнього. І коли ми це робимо, ми думаємо про майбутнє наших країн. Ми всі взаємопов'язані. Якщо ми не візьмемося за руки, поодинці Володимир Путін може з нами розправитися», - відзначив Саакашвілі.