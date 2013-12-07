Мітингувальники хочуть перейменувати київський Жовтневий палац у Палац Свободи
Активісти Майдану вирішили перейменувати столичний Жовтневий палац у Палац Свободи
Активісти Майдану вирішили перейменувати столичний Жовтневий палац у Палац Свободи.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», відповідне рішення було прийнято в суботу на загальних зборах штабу та комендатури Жовтневого палацу.
Нагадаємо, що ця будівля перебуває в руках активістів Майдану.
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На зборах учасники пропонували близько десяти різних назв. Їх тривалий час обговорювали та визначали доцільність використання саме останньої.
«Цілком доречним і обґрунтованим стане перейменування будівлі в Палац Свободи – як символ народної непокори, повстання, волелюбства і прагнення справедливості. Рішення про перейменування було ухвалено одностайно», – зазначив комендант Палацу Свободи, народний депутат-свободівець Руслан Зелик.
Окрім того, штаб Палацу Свободи планує лобіювати питання офіційного перейменування будівлі.