Мітингувальники хочуть перейменувати київський Жовтневий палац у Палац Свободи

Активісти Майдану вирішили перейменувати столичний Жовтневий палац у Палац Свободи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», відповідне рішення було прийнято в суботу на загальних зборах штабу та комендатури Жовтневого палацу.

Нагадаємо, що ця будівля перебуває в руках активістів Майдану.

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На зборах учасники пропонували близько десяти різних назв. Їх тривалий час обговорювали та визначали доцільність використання саме останньої.

«Цілком доречним і обґрунтованим стане перейменування будівлі в Палац Свободи – як символ народної непокори, повстання, волелюбства і прагнення справедливості. Рішення про перейменування було ухвалено одностайно», – зазначив комендант Палацу Свободи, народний депутат-свободівець Руслан Зелик.

Окрім того, штаб Палацу Свободи планує лобіювати питання офіційного перейменування будівлі.