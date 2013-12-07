Екс-президент Європарламенту: Влада повинна взяти на себе відповідальність за ситуацію в Україні

Екс-президент Європарламенту Єжи Бузек вважає, що влада України сьогодні має взяти на себе історичну відповідальність за ситуацію в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бузек заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Серце Європи зараз б'ється у Києві. І можу оголосити, що вирішення проблеми є в руках влади, яка має всі можливості її вирішити. Це історична відповідальність, і люди мають знати правду в цій ситуації”, - сказав Бузек.

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При цьому він висловив сподівання, що люди, які стоять на Майдані, та опозиція також готові взяти на себе відповідальність за те, що відбувається в країні, і готові сісти за стіл переговорів.

“Це шлях, яким Україна має іти”, - сказав Бузек.