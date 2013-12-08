На Бессарабку прибув автобус з міліцією

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники на нього не зважають.

Вони продовжують радіти поваленню пам`ятника Леніну: фотографуються та скандують різні лозунги.

Бульвар Шевченка в бік вулиці Володимирської закритий для проїзду транспорту через велику кількість людей.

Як повідомляв УНІАН, близько 18.00 сьогодні група невідомих молодиків у масках повалила пам’ятник вождю пролетаріату. Вони поводилися досить агресивно, в руках тримали партійну символіку ВО «Свобода».

Після того, як агресивно налаштовані молодики відірвали голову Леніну, вони вирушили з нею в бік Майдану Незалежності.

Міліція розпочала кримінальне розслідування інциденту.