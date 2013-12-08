На Бессарабку прибув автобус з міліцією
19:14, 08 грудня 2013Політика
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На Бессарабську площу у Києві, до місця поваленого пам”ятника Леніну, прибув один міліцейський автобус, проте правоохоронці з нього не виходять.
Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники на нього не зважають.
Вони продовжують радіти поваленню пам`ятника Леніну: фотографуються та скандують різні лозунги.
Бульвар Шевченка в бік вулиці Володимирської закритий для проїзду транспорту через велику кількість людей.
Як повідомляв УНІАН, близько 18.00 сьогодні група невідомих молодиків у масках повалила пам’ятник вождю пролетаріату. Вони поводилися досить агресивно, в руках тримали партійну символіку ВО «Свобода».
Після того, як агресивно налаштовані молодики відірвали голову Леніну, вони вирушили з нею в бік Майдану Незалежності.
Міліція розпочала кримінальне розслідування інциденту.
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