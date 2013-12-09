Міліція продовжує щільними кордонами перекривати підступи до Кабміну (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, тим часом мітингувальники продовжують перебувати поблизу розібраної барикади на підходах до Будинку уряду та на пагорбі навпроти нього і у Маріїнському парку.

Як і раніше, автобусами щільно перегороджено в'їзд на вулиці Грушевського, Садову, Інститутську, Шовковичну.

Біля центрального входу до будівлі уряду за металевими щитами перебувають 10 співробітників міліції, а також близько 20 транспортних засобів з правоохоронцями.

Тим часом бійці Внутрішніх військ вантажать у вантажівки залишки барикади.

Оскільки проїжджа частина не розчищена від снігу, час від часу автомобіль буксує і військовослужбовцям доводиться його штовхати.

Наразі на свою чергу для завантаження чекає інша багатотонна вантажівка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 грудня, до центру Києва почали стягувати сили правоохоронців. Вони практично оточили Майдан Незалежності з усіх боків. Також на Хрещатик приїхала важка снігоприбиральна техніка. Учасники акції протесту на Майдані Незалежності готуються відбивати штурм.

Після настання темряви правоохоронці оточили наметовий табір мітингувальників на перехресті вулиць Шовковична та Богомольця. Також міліція перекрила автобусами вулицю Грушевського майже від Європейської площі до Арсенальної площі. Три намети мітингувальників на перехресті Кріпосного провулку та вул. Інститутської заблоковані кількома сотнями бійців внутрішніх військ у шоломах і зі щитами.

Згодом бійці «Беркуту» та Внутрішніх військ відтіснили мітингувальників, а комунальники розібрали зведені біля Кабміну барикади.