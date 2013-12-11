Центр Києва заповнили автобуси МВС

Центральні вулиці Києва в середу вранці переповнені автобусами спецпідрозділів МВС, частина яких блокує підходи до Майдану Незалежності.

У ніч на 11 грудня співробітники МВС почали витісняти мирних протестувальників із Майдану Незалежності, а вранці бійці «Беркута» здійснили спробу взяти штурмом будівлю Київської мерії.

Як передає кореспондент УНІАН, на ділянці вулиці Хрещатик від площі Європейської й до Майдану знаходиться понад два десятки автобусів. На прилеглих до Майдану вулицях також знаходяться десятки автобусів, частина з яких стоять порожніми, частина - із військовослужбовцями внутрішніх військ МВС, які сидять там.

Станом на 9.45 за київським часом автобуси силовиків заблокували ріг Хрещатика та Інститутської, таким чином не даючи можливості підійти людям до Майдану.

Блокуванням цієї частини вулиці керувало кілька людей у штатському, які розмовляли зі своїм керівництвом по рації.

Весь цей час на Майдані продовжують стояти люди. Зі сцени передали, що на Майдан пробралася велика група студентів. Стіна правоохоронців стоїть на місці, не рухаючись.