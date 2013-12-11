Внутрішні війська залишили Хрещатик
10:51, 11 грудня 2013Політика
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Бійці Внутрішніх військ залишили Хрещатик і пішли в сторону вулиці Прорізної
ВВ залишають Крещатик / Фото : кадр ukrstream.tv
Бійці Внутрішніх військ залишили Хрещатик і пішли в сторону вулиці Прорізної.
Як передає кореспондент УНІАН, на вулиці Прорізній близько 1 тис. протестувальників оточили автобуси з працівниками внутрішніх військ і вимагають, щоб вини поїхали.
На вулиці знаходиться два автобуси і дві вантажні машини.
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Обидві машини від'їхали під вигуки протестувальників "Молодці", а автобус люди штовхають самі вгору по вулиці Прорізній у бік вулиці Пушкінської.
Також бійці "Беркута" залишають Майдан Незалежності, повертаючись до автобусів.
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