Внутрішні війська залишили Хрещатик

Бійці Внутрішніх військ залишили Хрещатик і пішли в сторону вулиці Прорізної.

Як передає кореспондент УНІАН, на вулиці Прорізній близько 1 тис. протестувальників оточили автобуси з працівниками внутрішніх військ і вимагають, щоб вини поїхали.

На вулиці знаходиться два автобуси і дві вантажні машини.

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Обидві машини від'їхали під вигуки протестувальників "Молодці", а автобус люди штовхають самі вгору по вулиці Прорізній у бік вулиці Пушкінської.

Також бійці "Беркута" залишають Майдан Незалежності, повертаючись до автобусів.