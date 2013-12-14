На Майдані під час концерту "Океану Ельзи" прихильникам влади виділять сектор

"Ми спеціально відведемо місце для цих людей там, вгорі на вул. Інститутській. Нехай приходять на Майдан і на концерт", - сказав він на мітингу на Майдані.

"Це будуть не "регіони", там нікого немає, крім Януковича, Рибака і Азарова. Це наші брати і сестри, вони теж українці незалежно від того, якою мовою говорять і звідки вони родом", - зауважив Яценюк.

У свою чергу, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко закликав "майданівців" у вихідні не піддаватися ні на які провокації і не проявляти агресії.

"У кого буде хоч якась агресія, той буде мати справу зі мною", - додав Кличко.

Як повідомлялося, група "Океан Ельзи" виступить на Майдані в своєму "золотому" складі.

Влада звозить на вихідні в Київ близько 200 тис. осіб. Мітинги на підтримку Віктора Януковича будуть проходити на Європейській площі столиці.

Опозиція збирає Народне віче на 12:00 в неділю, 15 грудня.