Сенатор Маккейн заявив, що сьогодні проведе зустріч з Януковичем

Про це він повідомив під час інтерв'ю ТСН.

Як повідомляв УНІАН, члени Сенату США республіканець Джон Маккейн і демократ Кріс Мерфі заявили про підтримку їхньою країною українського народу в його євроінтеграційному виборі.

Під час виступу зі сцени на Майдані Незалежності, де проходить народне віче «День гідності», Маккейн заявив: “Ваша доля - в об`єднаній Європі”.

“Україна зробить Європу кращою, а Європа зробить Україну кращою”, - наголосив сенатор і від імені американського народу висловив підтримку українському народу.

Маккейн закликав українську міліцію пам`ятати про те, що вони мають “захищати свій народ”.