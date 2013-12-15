Сенатор Маккейн заявив, що сьогодні проведе зустріч з Януковичем
21:02, 15 грудня 2013Політика
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Член Сенату США республіканець Джон Маккейн заявив, що сьогодні ввечері планує зустрітися з президентом України Віктором Януковичем.
Маккейн сьогодні зустрінеться з Януковичем
Про це він повідомив під час інтерв'ю ТСН.
Як повідомляв УНІАН, члени Сенату США республіканець Джон Маккейн і демократ Кріс Мерфі заявили про підтримку їхньою країною українського народу в його євроінтеграційному виборі.
Під час виступу зі сцени на Майдані Незалежності, де проходить народне віче «День гідності», Маккейн заявив: “Ваша доля - в об`єднаній Європі”.
“Україна зробить Європу кращою, а Європа зробить Україну кращою”, - наголосив сенатор і від імені американського народу висловив підтримку українському народу.
Маккейн закликав українську міліцію пам`ятати про те, що вони мають “захищати свій народ”.
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