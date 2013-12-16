На окрузі, де переміг Поплавський, члени ДВК переписували протоколи – ОПОРА

Громадянська мережа ОПОРА заявила, що в Черкасах в приміщенні окружної виборчої комісії мажоритарного округу №194 члени дільничних комісій переписували протоколи перед подачею до ОВК.

Як повідомив кореспонденту УНІАН координатор виборчих програм Громадянської мережі ОПОРА у Черкаській області Сергій Варич, за ніч з 15 на 16 грудня спостерігачами ОПОРИ було зафіксовано мінімум три випадки того, як члени дільничних комісій переписували в приміщенні окружної комісії свої протоколи. Після виявлення неточностей в протоколах з печатками, члени дільничних комісій виправляли в них помилки. Коли спостерігачі намагались зупинити одну з комісій, її представники взяли протоколи і почали тікати. Спостерігачі слідували за членами ДВК та звернулись до правоохоронних органів, проте міліціонер проігнорував звернення, відвернувшись в інший бік.

Члени ОВК заявили спостерігачам ОПОРИ, що ці комісії вже здали документи, але спостерігачі заявляють, що бачили, як комісії здавали виправлені протоколи в ОВК.

Як повідомляв УНІАН, за даними Центральної виборчої комісії, на повторних виборах народного депутата у мажоритарному окрузі № 194 за результатами обробки 100% протоколів окружних виборчих комісій переміг самовисуванець, ректор Київського національного університету культури Михайло Поплавський, за якого проголосували 53,54%, або 37 тис. 331 виборець.

Його найближчий конкурент Микола Булатецький, що балотувався від Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", набрав 35,87% голосів (або 25 тис. 14).

За самовисуванця, директора черкаського КП "Дирекція парків " Олександра Радуцького проголосували 2,77% виборців, за кандидата від КПУ Віктора Драгунова - 1,94%, за самовисуванців Володимира Мамалигу та Олексія Арсенюка - 1,71% і 1,04% відповідно, решта 10 кандидатів набрали менше 1% голосів кожен.