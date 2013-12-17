Янукович сподівається на вирішення газових питань з Росією на взаємовигідних умовах

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на початку двосторонньої зустрічі з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у рамках проведення засідання міждержавної українсько-російської комісії.

Янукович відзначив, що на сьогоднішній день українська сторона розглядає пропозиції щодо врегулювання цін на газ, одержані від Росії.

«Сподіваюся, що та програма, яку запропонував «Газпром» Україні, і «Нафтогаз» зі свого боку бачить також свої можливості. Я думаю, що ми з вами не перешкоджатимемо їх домовленостям, і ми відрегулюємо ці питання на принципах взаємної вигоди», - сказав Янукович.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня в Москві під головуванням Президента України Віктора Януковича і Президента Російської Федерації Володимира Путіна відбудеться шосте засідання українсько-російської міждержавної комісії.