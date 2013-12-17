Янукович підписав акт капітуляції, що дає йому можливість втримати владу до 2015 року – Чалий

Таку думку в коментарі УНІАН висловив заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій Чалий.

“З того пакету документів, які підписані у Москві і які, на моє переконання, ще будуть підписані в найближчий тиждень-два, зрозуміло, що по суті президент України Віктор Янукович разом з урядом фактично підписали акт капітуляції не безумовної, а через певні умови, які дають можливість, використовуючи тактичну фінансову підтримку з боку РФ, втримати владу до 2015 року, а стратегічно, вони здали інтереси України набагато років вперед”, - сказав він.

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Зокрема, за словами співрозмовника агентства, це стосується фактичного припинення будь-якого реформування, зокрема, газового сектора. “Зрозуміло, що щоб не було обміняно на зниження ціни, це все стосується або обсягів постачання газу, або включення в схеми посередництва, які ми вже бачили. Очевидно, що від цього громадяни України ніяк не виграють. Від цього виграють ті, хто в схемі сьогодні, яка закріплюється на наших очах”, - додав він.

“Другий момент те, що Володимир Путін озвучив 10 мільярдів доларів – ту знижку, яку українська сторона начебто не помічає – знижку на газ після харківських угод, а сьогодні ця цифра прозвучала публічно в такому форматі. Тобто це фактично борг України перед РФ, який таким чином поки що не оформлюється Україною, але РФ чітко дала зрозуміти, що про ці гроші пам`ятає і ніхто про них не буде забувати. Є питання, які стосуються проектів, які цікавили РФ давно. Наприклад, мостовий перехід через Керченську протоку. Тут абсолютно чітка здача української переговорної позиції, яка трималась не один рік, а більше десятка років трималась ця переговорна позиція і Україна не йшла на російський варіант. Тепер це здано. Є питання, які стосуються загального пакету. Він традиційний, але серед нього це, по суті, відновлення не просто кооперації, а спільних проектів в космічній сфері, авіабудуванні, енергетичному машинобудуванні і ми тільки потім побачимо, через яку схему реалізуються ці проекти”, - зауважив експерт.

Чалий також зауважив, що схема, яка вибрана РФ – це використання сьогоднішньої слабкої позиції президента України, в якій він втратив зовнішньополітичний баланс і змушений іти на всі ці домовленості. “Потім буде другий етап – спроба легітимізації всіх цих угод. Це буде, швидше за, все досягатись через документи, які пройдуть у майбутньому ратифікацію в українському парламенті. Як варіант – це може бути договір про стратегічне партнерство України і РФ, який може бути оприлюднений згодом, а не зараз. Після того як Віктор Янукович на європейському напрямку зробив кульбіт і розворот, тепер Володимир Путін буде намагатись закріпити і легітимізувати по-суті цю капітуляцію українського президента, щоб потім при зміні влади в Україні, не було різкої зміни умов взаємодії, а цього РФ може досягти, розставляючи економічні, фінансові капкани навколо рішень, які ми сьогодні спостерігаємо”, - додав він.

Чалий наголосив, що нинішні домовленості є набагато гіршими, ніж вступ до Митного союзу. “Приєднання до Митного союзу, все рівно повинно оформлюватись відповідно міжнародними угодами, тому ще була можливість запобігти цьому. Я думаю, мова не буде йти про Митний союз. Мова буде йти про приєднання України до Євразійського економічного союзу, який зараз створюється і до 2015 року він має бути створений”, - додав він.

Чалий також висловив думку, що після того, що відбулось, зокрема, в Москві, ніякої мотивації для підписання угоди про асоціацію з ЄС у Януковича не буде. “Достатньо буде заяви президента Януковича, який сказав, що збирається звільняти тих, хто готував угоду і вважає її невигідною. Зрозуміло, що ніякої мотивації не було, а зараз її тим більше не буде. Що стосується періоду після зміни влади в Україні, то новий президент може підписати угоду про асоціацію, але тоді це буде зробити набагато складніше. Тому що цього найближчого періоду вистачить для того, щоб зайти в проекти з РФ настільки глибоко, що потім будь-хто, хто захоче вирішити ці питання, йому доведеться дуже непросто з економічної точки зору”, - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 грудня, під час двосторонньої зустрічі з Януковичем у Москві в рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії президент Росії Путін заявив, що Росія розмістить у цінних паперах українського уряду частину своїх резервів із ФНД обсягом 15 млрд доларів.

Він зазначив, що Росія та Україна можуть тісніше співпрацювати на міжнародній арені, зокрема з питань регіональної безпеки. «Росія та Україна могли б тісніше взаємодіяти й на міжнародній арені, розширювати координацію позицій із глобальних проблем, у першу чергу, з регіональної безпеки, ключовим чинником якої є Чорноморський флот Російської Федерації, що базується в Севастополі», - сказав Путін.

Крім того, глава Росії підкреслив, що оборонні потужності економіки України можуть бути використані для потреб Збройних сил Росії.

Також було досягнуто домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 доларів за тисячу кубометрів. «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали доповнення, яке дає можливість «Газпрому» продавати Україні газ за ціною 268,5 доларів за тисячу кубометрів», - сказав Путін. При цьому він зазначив, що це тимчасове рішення.