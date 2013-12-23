У КМДА розповіли, чого очікувати киянам, якщо міськрада не прийме вчасно бюджет

Таку позицію озвучив журналістам перший заступник голови Київської міської держадміністрації Анатолій Голубченко.

"Якщо Київраді завадять попрацювати над розширенням бази для поповнення скарбниці та прийняти бюджет на 2014 рік, киян чекатимуть по-справжньому важкі часи. Цього не можна допустити. Київрада повинна функціонувати. Сьогодні всі політичні сили несуть відповідальність за розблокування роботи органу самоврядування київської громади", – вважає Анатолій Голубченко.

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На його думку, результати зовнішньої політики України створили всі передумови для того, щоб уникнути негативного сценарію бюджетного процесу.

"Московські домовленості Президента України Віктора Януковича відкривають додаткові можливості для формування дохідної частини бюджету столиці на 2014 рік. Знижено закупівельну ціну російського газу. Врегульовуються проблеми з експортом до Росії української продукції. Це означає, що вітчизняні, у тому числі київські, підприємства можуть розраховувати на більш прибуткову роботу, а місто – на додаткові надходження до бюджету", – упевнений перший заступник голови КМДА.

Він зазначає, що особливу роль відіграють угоди щодо активізації співпраці в ряді високотехнологічних галузей.

"Перспектива спільних українсько-російських проектів у літакобудуванні, приладобудуванні та інших високотехнологічних галузях – це робочі місця і додаткові бюджетні відрахування в недалекому майбутньому", – сказав Голубченко.

Нагадаємо, секретар Київради Галина Герега оголосила, що остання цього року сесія відбудеться 24 грудня. Оскільки будівлю мерії утримують мітингувальники на Майдані Незалежності, депутати зберуться в будинку Солом'янської райдержадміністрації. Сесія повинна прийняти ряд важливих питань, зокрема виділити з бюджету Києва 130 млн грн, які уряд виділив столиці в рамках реалізації завдань Президента щодо забезпечення соціальних гарантій працівникам бюджетної сфери.