МОЗ має намір контролювати процес лікування побитої журналістки Чорновіл

Богатирьова має намір особисто відвідати в лікарні побиту журналістку Чорновіл

Київ. 25 грудня. УНІАН. Міністерство охорони здоров'я України має намір контролювати процес лікування побитої журналістки Тетяни Чорновіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова після засідання уряду.

Вона повідомила, що сьогодні вранці до лікарні, де перебуває Чорновіл, направлено представника МОЗ для того, щоб можна було надати всю необхідну консультативну допомогу людині».

«І є вже наш короткий звіт про стан здоров'я (журналістки), який базується на обстеженні лікарів лікарні, де перебуває Чорновіл. І зараз я хочу особисто поїхати (у лікарню), оскільки ми вважаємо, що потрібно постійно спостерігати за цією людиною, вести спостереження кваліфікованих лікарів, анестезіологів», - повідомила міністр.

Вона також зазначила, що лікарі сьогодні кваліфікують стан журналістки як середньої тяжкості і стабільний.

«Робитимемо все можливе, щоб вона швидко одужала», - сказала Богатирьова.

Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновіл побили невідомі особи в ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі недалеко від Києва.

За попередніми даними міліції, Чорновіл їхала у власному автомобілі, її раптово "підрізав" інший автомобіль, з якого вийшло кілька незнайомих чоловіків. Вони витягнули Чорновіл з машини, побили, а потім кинули в придорожній кювет.

Президент Віктор Янукович доручив правоохоронцям терміново вжити всіх необхідних заходів для розслідування биття Чорновіл.

Міліція у зв'язку з биттям Чорновіл відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.