Соціологи розповіли, на кого українці покладають відповідальність за вирішення політичної кризи

41,5% українців покладають відповідальність за вирішення політичної кризи в країні перш за все на Президента, 32,6% - на громадянське суспільство та 29,3% - на опозиційні партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром соціальних та маркетингових досліджень “Соціс” та Соціологічною групою “Рейтинг”.

Ще 19,1% опитаних вказали, що головною рушійною силою для подолання політичної кризи мають бути нові лідери, 17,3% - Верховна Рада України і 7% - представники ЗМІ. Не визначились з цього питання 10,4%.

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Переважна більшість опитаних (72,6%) підтримують ідею круглого столу та проведення переговорів між владою і опозицією для вирішення протиріч та політичної кризи в Україні. Не підтримують ідею переговорного процесу 13,9%. Ще 13,4% не визначилися.

Дослідження проводилось з 7 по 17 грудня цього року. Всього опитано 3200 респондентів, статистична похибка вибірки становить не більше 1,8%.