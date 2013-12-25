Стало відомо, коли відновлять переговори з Європою та Росією щодо української ГТС

Україна у січні повернеться до переговорів з Європейським Союзом і Росією щодо створення консорціуму з управління українською газотранспортною системою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький на прес-конференції в середу.

«У нас є напрацювання, як з боку Єврокомісії, так і з боку наших російських партнерів. Ми розпочнемо ці переговори у січні місяці», - сказав Ставицький.

Крім того, він повідомив, що оцінку ГТС, що проводиться консалтинговою компанією EY у рамках реформування НАК «Нафтогаз України», вже завершено. Проте Ставицький відмовився назвати ціну ГТС, пославшись на конфіденційність цієї інформації.

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Як повідомляв УНІАН, у середині грудня Президент України Віктор Янукович заявляв, що Україна готова до активного діалогу щодо створення тристороннього газового консорціуму з управління українською газотранспортною системою.

Водночас Україна вже понад 5 років веде переговори з Росією і Європейським Союзом з питання модернізації ГТС. Розглядаються варіанти створення консорціумів з управління ГТС у дво- (Україна – РФ) і тристоронньому (Україна – РФ – ЄС) форматі.

Росія в переговорах зі створення консорціуму пропонувала для реалізації неприйнятний для України білоруський сценарій. У 2011 році ГТС Білорусі повністю перейшла у власність «Газпрому».

За інформацією в ЗМІ, українські ГТС оцінюють в 26-29 млрд дол.

Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.