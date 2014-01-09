У січні Кабмін виплатив пенсій на 6 млрд грн

Як передає кореспондент УНІАН, за словами прем'єра, «незважаючи на тривалі вихідні, на 9 січня вже профінансовано більш як 6 млрд грн пенсій – абсолютно все, що передбачено на цю дату».

Як зазначив глава уряду, пенсії виплачуються в плановому порядку. Крім того, станом на кінець 2013 року була ліквідована заборгованість із соціальної допомоги та із зарплати бюджетникам.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2013 року відбулося чергове підвищення прожиткового мінімуму, у зв'язку з чим підвищено розмір усіх пенсійних виплат. Мінімальна пенсія становить 949 грн. Середній обсяг щомісячних відрахувань на пенсійні виплати становить близько 20,5-20,6 млрд грн. Бюджет пенсійного фонду на 2014 рік, як очікується, буде затверджений у рамках загального процесу затвердження державного бюджету на 2014 рік, проект якого на даний момент перебуває на розгляді у Верховній Раді.

У 2013 році Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України з доходами 230,3 млрд грн, видатками 252,1 млрд грн і дефіцитом 21,8 млрд грн, що на 5,4 млрд грн (24,8%) менше від фактичного показника у 2012 році.