Янукович нагородив Кравчука орденом Свободи за визначний особистий внесок у розбудову України

Про це йдеться у текст указу № 2/2014, який оприлюднено на сайті Президента.

"За визначний особистий внесок у розбудову Української держави, багаторічну плідну громадсько-політичну діяльність постановляю: нагородити орденом Свободи Кравчука Леоніда Макаровича - Президента України у 1991-1994 роках, героя України", - йдеться в указі.

Нагадаємо, Янукович привітав Кравчука з 80-річчям.