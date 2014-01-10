Янукович нагородив Кравчука орденом Свободи за визначний особистий внесок у розбудову України
10:17, 10 січня 2014Політика
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Президент України Віктор Янукович нагородив першого Президента України Леоніда Кравчука орденом Свободи.
Орден Свободи / фото wikipedia.org
Про це йдеться у текст указу № 2/2014, який оприлюднено на сайті Президента.
"За визначний особистий внесок у розбудову Української держави, багаторічну плідну громадсько-політичну діяльність постановляю: нагородити орденом Свободи Кравчука Леоніда Макаровича - Президента України у 1991-1994 роках, героя України", - йдеться в указі.
Нагадаємо, Янукович привітав Кравчука з 80-річчям.
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