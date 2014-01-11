"Вконтакте" став єдиним сайтом з Європи в топ-10 найбільших соцмереж світу

Про це повідомляють РИА Новости.

Очолює рейтинг соцмережа Facebook, якому в лютому виповниться 10 років - за даними Adobe, число зареєстрованих в акаунтів оцінюється приблизно в 1,4 мільярда. Найбільше число акаунтів в Facebook - більше 160 мільйонів - зареєстровано в США, в топ- 7 країн також входять Бразилія, Індія, Індонезія, Мексика, Туреччина і Великобританія.

Далі йде YouTube з мільярдом користувачів, а також китайські соцмережі Qzone і Weibo з 623 і 503 мільйонами користувачів відповідно.

Перед "ВКонтакте" у рейтинзі також стоять сайти Twitter, Google+ і LinkedIn, а відразу за російською соцмережею розташувався ще один китайський сервіс Renren.

Отже, "ВКонтакте" випереджає за аудиторією популярні сервіси Instagram, Pinterest і Foursquare.

Всього, за даними Adobe на кінець грудня 2013 року, в двадцяти найбільших соцмережах світу зареєстровано понад 5,7 мільярда акаунтів. Три з топ-20 походять із Китаю, по одному сервісу - з Росії ("ВКонтакте") , Бразилії (Orkut) та Іспанії (Tuenti). Як раніше повідомляв Digit.ru, доступ до багатьох американським інтернет-сервісів обмежений у Китаї, тому популярні їх місцеві аналоги.

Найбільш "старої" соцмережею рейтингу є Friendster, заснований в 2002 році (11 місце, 115 мільйонів користувачів), "наймолодшою ​​" - запущений в 2013 році відеосервіс Vine від Twitter (15 місце 40 мільйонів користувачів). Однак останній вже активно використовується маркетологами - телеканал HBO виклав напередодні в Vine п'ять коротких трейлерів нового, четвертого сезону серіалу "Гра престолів , показ якого стартує на початку квітня.

Нагадаємо, вчора сайт "Вконтакте" не працював.