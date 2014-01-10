Сайт соцмережі "ВКонтакте" перестав працювати

13:11, 10 січня 2014
Наука та IT
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"Вконтакте" користуються 220 млн осіб.

Вконтакте не працює

Сайт найбільшої на пострадянському просторі соціальної мережі "ВКонтакте" недоступний в даний момент. Інформацію про це підтвердив ИТАР-ТАСС офіційний представник "ВКонтакте" Георгій Лобушкін.

За його словами, в даний час адміністрація соцмережі працює над усуненням технічної несправності.

Кількість зареєстрованих користувачів "ВКонтакте" перевищує 220 млн осіб.

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