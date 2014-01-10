Сайт соцмережі "ВКонтакте" перестав працювати

Сайт найбільшої на пострадянському просторі соціальної мережі "ВКонтакте" недоступний в даний момент. Інформацію про це підтвердив ИТАР-ТАСС офіційний представник "ВКонтакте" Георгій Лобушкін.

За його словами, в даний час адміністрація соцмережі працює над усуненням технічної несправності.

Кількість зареєстрованих користувачів "ВКонтакте" перевищує 220 млн осіб.