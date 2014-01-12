На Майдані планують розпочати акцію "Україна без кортежів"

13:14, 12 січня 2014
Політика
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Майдан планує почати всеукраїнську акцію проти урядових кортежів

Про це, виступаючи зі сцени, заявила активістка Майдану, українська співачка Руслана.

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За її словами, кортежі членів уряду "вже просто дістали". Вона пообіцяла, що акції відбуватимуться по всій Україні - від столиці до райцентрів.

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