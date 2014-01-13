Глава місії Росії при ЄС: Євромайдан не ознайомлений з текстом Угоди про асоціацію

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це Чижов заявив на конференції, організованій брюссельським Центром Європейської політики.

”Багато демонстрантів на вулицях Києва навряд чи знайомі з Угодою про асоціацію, дехто з них вірить, що ЄС скасує візовий режим і що вони зможуть подорожувати і працювати в ЄС. Дехто вірить, що ЄС буде підтримувати українську економіку, яка в поганому стані”, - сказав Чижов.

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Він також відкинув закиди, що Росія втручалася в українські справи, тиснучи на Київ, аби той не підписував Угоду про асоціацію з ЄС на саміті ”Східного партнерства” у Вільнюсі наприкінці листопада.

”Не російський міністр закордонних справ з`являвся на опозиційних акціях. Низка його колег з ЄС, а також Верховний представник ЄС Кетрін Ештон були там (на Євромайдані). І навіть представниця з-поза меж великого блакитного озера роздавала круасани протестувальникам”, - сказав Чижов, маючи на увазі помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Вікторію Нуладн, яка разом з іншими політиками відвідувала Євромайдан у грудні.