Головне за день: огляд топ-новин

З'явилося відео, на якому "беркутівці" б'ють Луценка в обличчя

На відео чітко зафіксовано момент, коли Луценко отримує удар в обличчя від співробітника "Беркуту".

Сьогодні в МВС вкотре заявили, що закон дозволяє міліціонерам застосовувати силу.Стаття 13 дозволяє застосувати заходи фізичного впливу для припинення правопорушень, подолання протидії законним вимогам міліції, яка здійснюється із застосуванням сили щодо працівників міліції.

Сьогодні у лікарні Луценка відвідали посол США Джеффрі Пайєтт, посол Німеччини Крістоф Вайль, посол Європейського Союзу Ян Томбінський та посол Швеції Андреас фон Бекерат.

Гривня впала до мінімуму з жовтня 2009 року

Курс гривні по відношенню до американського долара досяг найнижчого значення за всю історію існування української національної валюти. У вівторок, 14 січня, на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні відносно долара до 12:00 знизилися до 8,3300/8,3380 грн/дол. з 8,3000/8,3300 грн/дол. на відкритті торгів.

Гриценко заявив про вихід з фракції "Батьківщини"

“Рішення про вихід із фракції не було простим. Протягом року в рамках фракції я твердо й послідовно відстоював ті принципи і цінності (оголошені публічно і скріплені підписами Гриценка, Турчинова, Яценюка), на яких наша партія "Громадянська позиція" увійшла до складу Об'єднаної опозиції "Батьківщина". Ви все це бачили. Так само бачите, чим воно завершилося. За цих умов, рішення про вихід із фракції вважаю логічним, відповідальним і чесним”, - зазначив Гриценко.

Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, коментуючи заяву Гриценка про вихід із фракції «Батьківщина», сказав, що Гриценко має скласти мандат.

В ПР заявили, що Кличко має відмовитися від дозволів на проживання за кордоном

Народний депутат від Партії регіонів Ганна Герман вважає, що лідер партії “УДАР” Віталій Кличко має відмовитися від дозволів на проживання в інших країнах.Так Герман відповіла на запитання журналістів щодо права Кличка балотуватися у Президенти та поправки до Податкового кодексу, згідно з якою особа, яка має право на проживання на території іншої держави, вважається такою, що не проживає в Україні.

А Лідер УДАРу Віталій Кличко впевнений у відсутності юридичних підстав для зняття його з президентських виборів. Він також додав, що не хотів би звертатися з цього приводу до українських судів.

МВФ прогнозує посилення економічної кризи в Україні

Економіка України, поряд з економіками низки інших країн Європи, що розвивається, зокрема, Туреччини, Сербії, Угорщини та Хорватії, залишиться вразливою в 2014 році, а перспектива відтоку капіталу з ризикованих ринків внаслідок скорочення політики фінансових стимулів у розвинених країнах, зокрема в США, може лише посилити економічну кризу в Україні.

Світовий банк вимагає скорочення кількості дозволів та перевірок бізнесу в Україні

Світовий банк наполягає на удосконаленні регуляторної політики в Україні, зменшенні неефективних перевірок, запровадженні реальних механізмів боротьби з корупцією і наданні доступу до фінансових ресурсів, оскільки ці чинники є основними проблемами на шляху розвитку приватного сектора, включаючи малий і середній бізнес.

Українка Світоліна пройшла до другого кола Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у друге коло Відкритого чемпіонату Австралії, перемігши на старті змагань росіянку Світлану Кузнєцову, яка входить до ТОР-20 світового рейтингу, - 6:3, 6:3.