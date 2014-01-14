В МВС вкотре заявляють, що закон дозволяє міліціонерам застосовувати силу

У Міністерстві внутрішніх справ вкотре заявляють, що закон дозволяє міліціонерам застосовувати силу до громадян.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, відповідно до вимог Закону України «Про міліцію», працівники міліції мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених цим законом.

У відомстві зазначають, що, зокрема, стаття 13 дозволяє застосувати заходи фізичного впливу для припинення правопорушень, подолання протидії законним вимогам міліції, яка здійснюється із застосуванням сили щодо працівників міліції, а стаття 14 регламентує застосування спеціальних засобів для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю, а також для припинення масових безпорядків і групових порушень громадського порядку.

В УЗГ також нагадали, що МВС України вже заявляло про те, що під час подій під Святошинським райуправлінням міліції м. Києва в ніч з 10 на 11 січня працівники міліції діяли у межах своїх законних повноважень.

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У прес-службі також зазначили, що, за повідомленнями ЗМІ, про вказані події прокуратурою столиці розпочате кримінальне провадження та вивчаються всі наявні матеріали, у тому числі відео з різних джерел. Всі доступні у ЗМІ та в Інтернеті матеріали також опрацьовуються слідчим прокуратури для надання правової оцінки.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня активісти пікетували приміщення Києво-Святошинського райсуду, який виносив вирок так званим «васильківським терористам». До приміщення суду також було підтягнуто велику кількість бійців спецпідрозділів міліції.

Протистояння почалося з того, що автомайданівці заблокували автобуси з "Беркутом" під відділком, оскільки ці правоохоронці, за їхніми даними, причетні до побиття людей під Києво-Святошинським судом.

Під час сутичок міліція побила двох народних депутатів від ВО «Свобода» – Едуарда Леонова та Юрія Бублика, а також екс-міністра внутрішніх справ, лідера руху «Третя українська республіка» Юрія Луценка.

12 січня виконуючий обов’язки начальника ГУ МВС України в м. Києві Валерій Мазан заявив, що працівники міліції, які охороняли засуджених у Києво-Святошинському суді 10 січня, мали підстави для застосування зброї, коли правопорушники намагалися захопити спецавтомобіль конвою.

Довідка УНІАН. 10 січня Києво-Святошинський райсуд виніс вирок фігурантам “васильківської справи” - по 6 років ув'язнення.

22 серпня 2011 року у Василькові Київської області працівники СБУ вилучили начебто вибуховий пристрій. СБУ затримала двох депутатів Васильківської міської ради Ігоря Мосійчука та Сергія Бевза і помічника депутата Володимира Шпару, яких звинуватили у підготовці теракту, а саме – підриву пам’ятника Леніну в Борисполі. Сам пам’ятник на той момент уже був демонтований за рішенням Бориспільської міської ради.