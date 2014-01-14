В МВС вкотре заявляють, що закон дозволяє міліціонерам застосовувати силу
Стаття 13 дозволяє застосувати заходи фізичного впливу для припинення правопорушень, подолання протидії законним вимогам міліції, яка здійснюється із застосуванням сили щодо працівників міліції.
У Міністерстві внутрішніх справ вкотре заявляють, що закон дозволяє міліціонерам застосовувати силу до громадян.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, відповідно до вимог Закону України «Про міліцію», працівники міліції мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених цим законом.
У відомстві зазначають, що, зокрема, стаття 13 дозволяє застосувати заходи фізичного впливу для припинення правопорушень, подолання протидії законним вимогам міліції, яка здійснюється із застосуванням сили щодо працівників міліції, а стаття 14 регламентує застосування спеціальних засобів для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю, а також для припинення масових безпорядків і групових порушень громадського порядку.
В УЗГ також нагадали, що МВС України вже заявляло про те, що під час подій під Святошинським райуправлінням міліції м. Києва в ніч з 10 на 11 січня працівники міліції діяли у межах своїх законних повноважень.
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У прес-службі також зазначили, що, за повідомленнями ЗМІ, про вказані події прокуратурою столиці розпочате кримінальне провадження та вивчаються всі наявні матеріали, у тому числі відео з різних джерел. Всі доступні у ЗМІ та в Інтернеті матеріали також опрацьовуються слідчим прокуратури для надання правової оцінки.
Як повідомляв УНІАН, 10 січня активісти пікетували приміщення Києво-Святошинського райсуду, який виносив вирок так званим «васильківським терористам». До приміщення суду також було підтягнуто велику кількість бійців спецпідрозділів міліції.
Протистояння почалося з того, що автомайданівці заблокували автобуси з "Беркутом" під відділком, оскільки ці правоохоронці, за їхніми даними, причетні до побиття людей під Києво-Святошинським судом.
Під час сутичок міліція побила двох народних депутатів від ВО «Свобода» – Едуарда Леонова та Юрія Бублика, а також екс-міністра внутрішніх справ, лідера руху «Третя українська республіка» Юрія Луценка.
12 січня виконуючий обов’язки начальника ГУ МВС України в м. Києві Валерій Мазан заявив, що працівники міліції, які охороняли засуджених у Києво-Святошинському суді 10 січня, мали підстави для застосування зброї, коли правопорушники намагалися захопити спецавтомобіль конвою.
Довідка УНІАН. 10 січня Києво-Святошинський райсуд виніс вирок фігурантам “васильківської справи” - по 6 років ув'язнення.
22 серпня 2011 року у Василькові Київської області працівники СБУ вилучили начебто вибуховий пристрій. СБУ затримала двох депутатів Васильківської міської ради Ігоря Мосійчука та Сергія Бевза і помічника депутата Володимира Шпару, яких звинуватили у підготовці теракту, а саме – підриву пам’ятника Леніну в Борисполі. Сам пам’ятник на той момент уже був демонтований за рішенням Бориспільської міської ради.