Кернес пропонує через референдум скоротити кількість нардепів

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради.

«Враховуючи те, що останнім часом народні депутати України не виконують своїх обов’язків, не працюють у парламенті, систематично скоюють кримінальні злочини та приймають участь у масових заворушеннях, доцільним є підтримання численних ініціатив громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Кернес пропонує винести на всеукраїнський референдум три питання: 1) повне скасування депутатської недоторканності; 2) скорочення кількості народних депутатів; 3) надання виборцям права відкликати депутатів усіх рівнів, керівників місцевих органів влади, міських голів.

Кернес висловив переконання, що «існує постійний запит населення України щодо проведення референдуму з цього приводу», і усі, кому «небайдужа доля країни, повинні підтримати народну ініціативу проведення референдуму».

«Треба терміново надати народу України можливість реалізувати свою ініціативу за процедурою, передбаченою прийнятим парламентом Законом України «Про всеукраїнський референдум», - наголосили у прес-службі міськради.