Головне за день: огляд топ-новин

Суд заборонив масові акції у центрі Києва до 8 березня

За рішенням суду від 6 січня 2014 року, забороняється з 8 січня до 8 березня проводити зібрання на Європейській і Михайлівській площах, у парку Шевченка, на Майдані Незалежності та усіх прилеглих до них вулицях. Обгрунтовуючи своє звернення до суду, КМДА вважає, що проведення зібрань створює загрозу національній безпеці, громадському порядку та правам і свободам громадян.

Київрада просить суд зобов’язати учасників акцій у центрі столиці звільнити дороги для проїзду транспорту і вільного пересування перехожих.

На Майдані вважають, що існує загроза нового штурму, тому посилюють заходи безпеки.

В опозиції обіцяють дати Раді розглянути бюджет в обмін на відставку Захарченка

Народний депутат від “Батьківщини” Андрій Павловський заявляє, що звільнення міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка “відкриє шлях” для розгляду парламентом державного бюджету України на 2014 рік.

В свою чергу, Янукович наказав Азарову домовитися з опозицією заради якнайшвидшого прийняття бюджету. Президент України Віктор Янукович вважає, що уряд повинен налагодити роботу з парламентом для якнайшвидшого прийняття державного бюджету на 2014 рік. Він підкреслив, що депутати повинні зрозуміти свою відповідальність перед виборцями.

Власенка підозрюють у незаконному позбавленні волі чи викраденні людини

«Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення С.Власенком по відношенню до своєї колишньої дружини Н.Окунської незаконних дій, які кваліфіковані за ч. 2 ст. 146 КК України», - повідомили в прес-службі ГПУ.

Міліція провела експертизу записів відеореєстратора з автомобіля Чорновол

Правоохоронні органи отримали відеореєстратор з автомобіля постраждалої журналістки та громадської активістки Тетяни Чорновол та провели експертизу записів.

Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України в 2014 році на рівні 2%

Цей прогноз відповідає так званому песимістичному сценарію розвитку економіки України, обумовленому експертами банку в жовтні 2013 року. Тоді, в жовтні, Світовий банк розглядав два сценарії економічного розвитку України. Перший сценарій - «відкладена корекція» - припускав поліпшення ситуації в світі при незмінній ситуації в Україні. Другий - невідкладне впровадження структурних реформ, зокрема підвищення тарифів на газ для населення, при одночасній оптимізації системи адресної допомоги малозабезпеченим громадянам, а також запровадження гнучкого валютного курсу і підвищення інвестиційної привабливості країни.

Україна зайняла 33-е місце у рейтингу доступності їжі

На першому місці рейтингу знаходяться Нідерланди, де експерти визнали харчування найбільш якісним і разом з тим досить доступним і різноманітним. У трійку лідерів також увійшли Швейцарія і Франція.

Разом з тим, у рейтингу економічної свободи Україна залишається останньою в Європі.

УЄФА оприлюднив склад Команди року-2013

Кріштіану Роналду потрапив до збірної в рекордний восьмий раз, а ось Ліонелю Мессі місця не знайшлося. Під час голосування за Команду року-2013 читачі UEFA.com залишили понад 6,3 млн голосів.