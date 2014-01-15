У Парижі затримали чоловіка, який захотів загасити Вічний вогонь

Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Інцидент стався ввечері у вівторок, проте ЗМІ поширили інформацію про нього лише по закінченні доби. За їхніми даними, чоловік у стані алкогольного сп'яніння припаркувався неподалік від однієї з головних паризьких визначних пам'яток і з вогнегасником в руках попрямував прямо до могили Невідомого солдата, що розташовується в просвіті Тріумфальної арки.

Поліція затримала порушника порядку під час спроби перетнути огорожу навколо Вічного вогню. Як розповів сам затриманий, він хотів погасити вогонь біля меморіалу.

Могила Невідомого солдата була відкрита під Тріумфальною аркою на площі Шарля де Голля в Парижі 11 листопада 1920 в пам'ять про військовослужбовців, загиблих на полях битв Першої Світової війни. Вічний вогонь біля меморіалу було запалено три роки по тому - в 1923 році.