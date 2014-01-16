Бжезінський: Путін видає свою неосвіченість, коли каже, що росіяни та українці це єдиний народ

Колишній радник президента США Збігнєв Бжезінський у своєму виступі заявив, що президент Росії Володимир Путін любить говорити, що українці - це росіяни. Але нинішня Україна має коріння Київської Русі, повноцінної європейської одиниці тих часів. Саме українці є джерелом рутенської, а отже і російської ідентичності, передає Голос Америки.

Бжезінський вважає, що Путін стоїть на заваді європейському шляху Росії і що його проект провалиться.

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"Націоналізм - це дуже заразна соціальна сила. Щойно він вивільнений, його не можна загнати назад. Те, що ми бачимо в Україні - це піднесення... Українці відчувають себе українцями. Тож Путін лише видає свою неосвіченість, коли каже, що росіяни та українці це єдиний народ", - заявив колишній радник.

Він також наголосив, що Янукович боїться чесних виборів, які можуть відбутися за умови приєднання України до ЄС, бо програє.

Також Бжезінський підкреслив, що всі опозиційні лідери не можуть балотуватись у президенти одночасно, хтось має пожертвувати своїми амбіціями.

Як повідомляв УНІАН, на сенатських слуханнях заступник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд у своєму виступі закликала і учасників акції протесту, і владу України не вдаватися до застосування сили.

Окрім того, вона порадила Україні поновити переговори з Міжнародним валютним фондом, бо без нього країна кожні три місяці матиме загрозу дефолту.

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