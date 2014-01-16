ЄС опублікував повний текст угоди про асоціацію з Україною

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що європейський комісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле в Twitter написав про публікації повного тексту угоди про асоціацію України і ЄС, пише РІА Новости.

Сайт зовнішньої служби ЄС оприлюднив повний текст угоди про асоціацію Євросоюзу з Україною, включаючи зону вільної торгівлі.

На тему: Уряд хоче почати практичні переговори з ЄС про умови підписання Угоди про асоціацію та ЗВТ

У вівторок директор департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс заявив, що Київ розраховує найближчим часом відновити консультації з ЄС щодо угоди про асоціацію.

Україна призупинила процес підготовки до підписання угоди про асоціацію з ЄС за тиждень до вільнюського саміту "Східного партнерства" наприкінці листопада минулого року. Кабмін пояснив це відчутним зниженням товарообігу з основними партнерами країни - Росією та СНД, складною ситуацією в економіці і витратами, які Київ ще може понести від укладення асоціації. При цьому Київ заявляє, що не відмовляється від курсу євроінтеграції.