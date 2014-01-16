Кличко припускає, що Калєтнік потрапив до зали Ради із заблокованого кабінету "через вікно чи городами"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко сказав в інтерв'ю журналістам.

За словами Кличка, опозицію звинувачують в тому, що нібито вона допустила проведення сьогоднішнього засідання ВР, і незрозуміло, де були народні депутати від опозиції.

Він додав, що представники опозиції перебували у кабінеті голови ВР.

«Віце-спікер, пан Калєтнік був заблокований у своєму кабінеті. Не знаємо, яким чином - через вікно чи городами - він тихенько втік і обманним шляхом почав проводити засідання ВР», - зауважив Кличко.

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Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 14 січня блокують роботу ВР.

Сьогодні, незважаючи на блокування, народні депутати з провладних фракцій підняттям рук без обговорення ухвалили ряд законів.

Голоси «за» називав голова Лічильної комісії, депутат від ПР Володимир Олійник. Він буквально за кілька секунд називав кількість парламентаріїв, які нібито проголосували за закон.

Це засідання парламенту спочатку проводив Калєтнік, який обирався у депутати за списком КПУ.