Заперечення злочинів фашизму каратиметься позбавленням волі до двох років - закон
Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів фашизму.
Як передає кореспондент УНІАН, за закон, запропонований лідером КПУ Петром Симоненком і депутатом від КПУ Ігорем Алексєєвим, шляхом підняття рук проголосували 235 народних депутатів.
Цим законом Кримінальний кодекс доповнюється статтею 436-1 "Публічне заперечення чи виправдання злочинів фашизму, пропаганда неонацистської ідеології, виготовлення та (або) розповсюдження матеріалів, у яких виправдовуються злочини фашистів і їхніх прибічників".
Згідно з цієї статтею, публічне заперечення чи виправдання злочинів фашизму проти людяності, вчинених у роки Другої світової війни, зокрема злочинів, здійснених організацією “Вафен-СС”, підпорядкованими їй структурами, тими, хто боровся проти антигітлерівської коаліції та співробітничав з фашистськими окупантами, а також пропаганда неонацистської ідеології, виготовлення та (або) розповсюдження матеріалів, у яких виправдовуються злочини фашистів та їхніх прибічників, – карається штрафом від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.