Польський сейм не стане бойкотувати українську "Свободу" - польський депутат

Таку думку кореспонденту УНІАН у Варшаві висловив депутат польської партії влади "Громадянська платформа" (РО), заступник комісії із закордонних справ Сейму Польщі Роберт Тишкевич.

Він зазначив, що депутати від "Громадянської платформи" поки не обговорювали проект заяви SLD, але висловив переконання, що РО проголосує проти цього документу.

"РО не буде голосувати за проект заяви, яка є очевидним елементом втягування польського парламенту у внутрішні політичні ігри в Україні", - сказав депутат.

Тишкевич вважає, що Сейм Польщі взагалі не має розглядати цей документ, зауваживши, що планує переконати членів SLD відкликати його.

Депутат від РО, що представлена у Сеймі 203 з 460 депутатів, висловив думку, що найбільша опозиційна партія "Закон та справедливість" (PiS), котра представлена у Сеймі 136 депутатами, та інші менші партії також висловляться проти ухвалення такої заяви.

"Я не уявляю собі, аби польський парламент прийняв заяву, яка оцінює політичну програму якоїсь партії. Навіть якщо це партія, з якою ми найбільше не погоджуємося", - сказав Тишкевич.

Він зауважив, що SLD чи інша партія можуть ухвалити подібну заяву від свого імені, відзначивши, що найвищий законодавчий орган Польщі не може розглядати такі питання.

"Це було би досить курйозним (якби Сейм ухвалив таку заяву - УНІАН)", - сказав Тишкевич.

Депутат додав, що якщо SLD не відкличе проект своєї заяви, то парламент зможе його розглянути приблизно через місяць.

Як повідомляв УНІАН, SLD зареєструвала у польському Сеймі проект заяви, в якій закликає польських політиків та громадських діячів бойкотувати Всеукраїнське об’єднання "Свобода", будь-які заходи, які воно організує у Польщі, звинувативши представників української партії у розпалюванні націоналістичних та антипольських настроїв в Україні.