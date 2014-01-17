Автомайдан залишив Європейську площу

Машини Автомайдану поїхали з Європейської площі Києва. Також роз’їжджаються машини антимайданівців і наразі їх залишилось менше десяти з близько півсотні, що були тут зранку.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі поблизу машин залишаються представники обох сторін та журналісти.

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На вулиці Хрещатик з боку Європейської площі стоїть кордон з представників Євромайдану.

Як сказав один з антимайданівців, представник громадської організації “За порядок” Борис Савенков, їхні машини залишили Європейську площу, “щоб не було конфлікту”. Він висловив обурення зокрема з приводу того, що одній з їхніх машин порізали чи спустили колеса під час акції.