Протестувальники вимагають від опозиції призначити єдиного лідера супротиву

Учасники багатотисячного Народного віче на Майдані Незалежності в Києві вимагають від очільників опозиції призначити єдиного лідера спротиву.

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу голови партії УДАР Віталія Кличка люди почали скандувати: “Лідера, лідера”. У своєму виступі Кличко наголосив, що проголосованими 16 січня закони влада намагається вкрасти у людей права і поставити поза законом всіх громадян.

“Сьогодні ми повинні ухвалити перше, ми оголошуємо незаконними всі закони, які ухвалено 16 січня. Друге, ми оголошуємо дострокові президентські вибори і проводимо з цього приводу голосування. Третє, склад Центральної виборчої комісії повинен бути оновлений, щоб ці вибори проводились прозоро”, - сказав Кличко, зазначивши, що в понеділок лідери фракцій опозиції збиратимуться і вимагатимуть від президента почути людей.

Крім того, Кличко вкотре закликав правоохоронні органи і військовослужбовців переходити на бік народу і захищати людей. У свою чергу, лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок закликав громадян продовжити пікетування та блокування будівель чинної влади, оскільки, на його переконання, “цього вони бояться”.

Крім того, Тягнибок закликав до формування народної влади, народного уряду, народних місцевих голів, а щоб легітимізувати цей процес розпочинається збір підписів. “Оце є наші подальші дії”, - сказав Тягнибок.

Нагадаємо, сьогодні опозиція оголосила Народному віче подальший план дій.



