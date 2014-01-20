В Одесі і Рівному активісти блокують "Беркут"

В Одесі активісти також заблокували спецпідрозділи "Беркута" і Внутрішніх військ, щоб не допустити їх до Києва, повідомляють на Twitter активісти Євромайдану.

"Вільні Одесити (з великої літери) блокують "беркутів". В Одесі заблокували військових, які виїжджають на Київ", - йдеться в повідомленні.

20 січня вночі рівненський "Беркут" готувався до виїзду з міста. Як стало відомо активістам Майдану, спецзагін планували відправити на Київ. Вже через півгодини під стінами адмінбудівлі "Беркута" зібралося два-три десятка рівнян, які автомобілями заблокували виїзд автобуса. Через кілька годин біля бази "Беркута" зібралося вже півтори сотні чоловік, передають місцеві ЗМІ

Після години блокади два десятки рівненських беркутівців кинулися врозсип вулицями Рівного, по три людини. Активісти супроводжували бійців в різних частинах міста.

Громадський діяч Марія Доманська у своєму Facebook повідомила про те, що 4 автобуси і 6 машин Внутрішніх військ було блоковано активістами луцького Євромайдану біля в'їзду в Рівне.

6 машин внутрішніх військ розвернулися в напрямку Луцька, 4 автобуси стоять. Активістів на машинах багато, однак вони потребують допомоги.

На місці перебуває депутат Волинської обласної ради Святослав Боруцький.

Зауважимо, що зі Львова прорвалося 2 автобуси з бійцями внутрішніх військ. Їх закликають блокувати в Рівному.

Пізніше стало відомо, що всі машини ВВ розвернулися назад у напрямку Луцька. Щоб проконтролювати їх повернення в обласний центр Волині, за ними вирушили кілька автомобілів активістів з депутатом Рівненської облради Олексієм Бучинським.

Близько ста чоловік на чолі зі Святославом Боруцким залишаються при в'їзді у Рівне.