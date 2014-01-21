ГП Майдан просить допомогти скасувати "закони 16 січня"

Ця акція є реакцією спільноти на радикальні сутички в Києві і спрямована на скасування антинародних законів, прийнятих Верховною Радою України 16 січня 2014 року.

«Ми знову опинилися в ситуації, коли замість того, щоб прислухатися до думки суспільства та в процесі діалогу зняти накопичене невдоволення, хтось вирішив, що простіше закрутити гайки і позбавити нас всіх можливості висловлювати свою думку і проявляти свій протест. До чого це призвело, ми вже бачили. Сотні постраждалих і десятки поранених. Наша позиція - ми проти насильства і категорично засуджуємо тих, хто провокує зіткнення. Разом із тим, ми виступаємо проти ухвалення нових законів, спрямованих на обмеження прав і свобод громадян. Один із прикладів ненасильницького опору беззаконню влади - обрушити лавину скарг і заяв на всі державні установи».

"Вимагайте неможливого! Абсурдні закони мають бути доведені до абсурду. Дотримання законів на практиці законослухняними громадянами, якими ми себе вважаємо, зрештою, призведе до їх скасування. Відповідно до чинних законів, кожне звернення повинно бути враховано, на кожну скаргу має бути дана відповідь. У якийсь момент система перестане справлятися з цією лавиною! Чиновники використовують скарги для міжвідомчої війни, статистика повідомляє про небачене зростання невдоволення, відомство переходить у таке, що відстає, когось звільняють і, зрештою, система сама захлинається від тих законів, які сама ж і придумала", - говориться у зверненні.

ГП «Майдан» закликає всіх громадян України наслідувати приклад жителя міста Нетішин Сергія Рижука, коли він письмово зажадав від начальника міського відділу Управління внутрішніх справ надати йому та його друзям машини міліцейського супроводу зі спецсигналами для поїздки в баню, а також забезпечити силами міліції охорону громадського порядку «під час проведення заходу». Свої вимоги він мотивував виконанням тих законів, які 16 січня 2014 року прийняла Верховна Рада України.