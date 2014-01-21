Кличко прокоментував заяву Клюєва: Як можна вийти з того, куди не входив?

«Переговори щодо недопущення ескалації ситуації та врегулювання політичної кризи повинні відбуватися обов'язково за участі Президента як гаранта Конституції і людини, яка несе усю відповідальність за те, що відбувається сьогодні в країні», - заявив лідер "УДАРу" Віталій Кличко, повідомляє прес-служба партії.

Він назвав дивними заяви секретаря РНБО Клюєва про те, що нібито Кличко вийшов з переговорного процесу. "Як можна вийти з того, куди не входив? Ми ще вчора наголосили, що переговори повинні відбуватися тільки з Януковичем. А він усувається і уникає відповідальності, тому поклав її на так звану робочу групу", - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що сьогодні намагався терміново зустрітися з Президентом, але у того нібито була нарада. "Про те, що в Януковича нарада, мені прийшли втрьох сказати Клюєв, Портнов і Лукаш. Пообіцяли, що він зателефонує. А тепер говорять, що я вийшов з переговорного процесу? Так я з групою його не вів", - підкреслив лідер "УДАРу".