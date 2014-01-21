Кримськотатарський меджліс закликає скликати сесію Ради й скасувати «закони 16 січня»





Про це йдеться в заяві президії Меджлісу.

«Україна та її громадяни переживають найнебезпечніші й трагічніші дні з часу проголошення незалежності. Політична криза перейшла у фазу відкритого й силового протистояння між суспільством і владою. <...> У ході сутичок між учасниками мирних зборів у Києві та спецпідрозділами МВС і внутрішніх військ пролилася кров, сотні людей отримали вогнепальні поранення і каліцтва. Подальша ескалація насильства в країні загрожує встановленням режиму диктатури та насильства, що стане катастрофою для всієї України та її громадян, незалежно від національності й віросповідання», - сказано в ній.

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«Президія Меджлісу кримськотатарського народу вимагає скликання позачергової сесії Верховної Ради України з метою негайного скасування законів, прийнятих 16 січня 2014 року, які обмежують права та свободи людини, й ухвалення рішень, спрямованих на мирне вирішення ситуації, що склалася», - йдеться в заяві кримських татар.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня у Верховній Раді народні депутати з провладних фракцій підняттям рук, без обговорення, прийняли 11 законів і одну постанову.

Наступного дня Президент Віктор Янукович підписав ці закони, 21 січня вони були опубліковані в офіційній пресі.