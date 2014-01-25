Дональд Туск: Єдність України під загрозою

Про це він заявив у Сеймі, повідомляє "Польське радіо".

"Це твердження дуже двозначне, коли воно звучить з вуст людини, яка несе відповідальність за такий стан справ. Ми не сумніваємося, що дії адміністрації Президента Януковича і його поведінка призвели до цього критичного моменту, коли єдність української держави опиняється під питанням", - підкреслив Туск.

Прем'єр заявив про подальшу підтримку європейського вибору України. Однак додав, що українців чекає "довгий марш".

"Україна як багатий і спокійний сусід – це для Польщі умова необхідна для почуття нашої безпеки. Україна роздерта внутрішньою боротьбою, і внутрішньо поділена, рано чи пізно, мусить означати дуже серйозну проблему для всього регіону, не лише для українців", - додав Туск.

25 січня польський прем'єр буде говорити про ситуацію в Україні з презтидентом Європейської ради Германом ван Ромпеєм.