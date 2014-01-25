МВС може застосувати силу для звільнення двох міліціонерів з КМДА

Про це йдеться у повідомленні на сайті МВС.

"МВС України вимагає негайно звільнити захоплених. У разі не виконання вимог, міліція буде вимушена застосувати заходи зі звільнення захоплених. Третій міліціонер знаходиться у госпіталі у важкому стані. Він отримав ножове поранення грудини з пошкодженням легенів. МВС просить мирних громадян покинути будівлю КМДА та прилеглу територію", - йдеться у заклику до активістів Євромайдану.