МВС може застосувати силу для звільнення двох міліціонерів з КМДА
10:33, 25 січня 2014Політика
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Правоохоронці можуть застосувати силу для звільненя захоплених міліціонерів, які нібито знаходяться у приміщенні КМДА. У МВС підкреслюють, що наразі немає жодної інформації, в якому стані перебувають міліціонери.
МВД може застосувати силу для звільнення двох міліціонерів
Про це йдеться у повідомленні на сайті МВС.
"МВС України вимагає негайно звільнити захоплених. У разі не виконання вимог, міліція буде вимушена застосувати заходи зі звільнення захоплених. Третій міліціонер знаходиться у госпіталі у важкому стані. Він отримав ножове поранення грудини з пошкодженням легенів. МВС просить мирних громадян покинути будівлю КМДА та прилеглу територію", - йдеться у заклику до активістів Євромайдану.
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