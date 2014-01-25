Кличко закликав міліцію, суддів та прокурорів не виконувати злочинних наказів

“Я звертаюся до тих, хто повинен захищати в країні правопорядок, закони і Конституцію, справедливість і права людини. Я звертаюся до міліції, внутрішніх військ, спрецпідрозділів, суддів та прокурорів. Сьогодні від вас багато в чому залежить чи вдасться розв'язати політичну кризу в країні, зупинити репресії, насилля і терор, які розгорнула влада, і вдає ніби нічого не відбувається, - йдеться в відеозверненні Кличка.

Не виконуйте злочинних наказів, не ухвалюйте несправедливих та протизаконних рішень, не беріть участі в репресіях проти громадян України. Нашої з вами країни. Захистіть сьогодні людей! Ті з вас, хто має професійну честь, гідність, сміливість і сумління зробити це, матимуть гарантії і залишаться працювати”, - наголосив Віталій Кличко.